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Владимир Путин поручил продумать процесс восстановления пострадавших домов в зонах ЧС
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Владимир Путин поручил продумать процесс восстановления пострадавших домов в зонах ЧС

  /   Обновлено: 14 августа 2021 15:21
Общество
Владимир Путин поручил продумать процесс восстановления пострадавших домов в зонах ЧС
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 14 августа. Президент России Владимир Путин поручил разработать план по восстановлению жилых домов и других зданий, пострадавших из-за природных ЧС.

Глава государства принял участие в совещании по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров. По его словам, масштаб природных бедствий в некоторых регионах страны сейчас носит беспрецедентный характер.

«Например, на юге порой за несколько часов выпадает сейчас месячная норма осадков», — подчеркнул Путин.

В ходе совещания он потребовал обеспечить безопасность женщин, детей и других жителей из зон стихийных бедствий. Кроме того, глава государства призвал минимизировать урон, наносимый природе при борьбе с лесными пожарами.

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путин россия чс жилище
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