Владимир Путин поручил продумать процесс восстановления пострадавших домов в зонах ЧС

Москва, 14 августа. Президент России Владимир Путин поручил разработать план по восстановлению жилых домов и других зданий, пострадавших из-за природных ЧС.

Глава государства принял участие в совещании по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров. По его словам, масштаб природных бедствий в некоторых регионах страны сейчас носит беспрецедентный характер.

«Например, на юге порой за несколько часов выпадает сейчас месячная норма осадков», — подчеркнул Путин.

В ходе совещания он потребовал обеспечить безопасность женщин, детей и других жителей из зон стихийных бедствий. Кроме того, глава государства призвал минимизировать урон, наносимый природе при борьбе с лесными пожарами.