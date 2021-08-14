Приемная дочь Эминема попросила называть ее мужским именем

Лос-Анджелес, 14 августа. Приемная дочь известного рэп-артиста Эминема Уитни Скотт совершила каминг-аут. Блогер попросила отныне называть ее мужским именем Стиви и назвала себя небинарной персоной.

Совершеннолетняя девушка записала новый пост, адресованный своим поклонникам в TikTok. В видео она показала, насколько разной может быть. На архивных фотографиях дочь артиста позирует с длинными волосами, мило улыбаясь в кадре. Постепенно со взрослением она обрезала свои волосы все короче, и в какой-то момент осталась со стрижкой как у Эминема. В этот же период в носу появился пирсинг.

«Посмотрите, насколько мне становится комфортнее самой с собой», — подписала одну из последних фотографий блогер.

Она отметила, что теперь ее местоимение он/они и попросила назвать себя иначе — теперь приемная дочь рэпера носит имя Стиви.

Поклонники звездного аккаунта оставили огромное количество лайков. Многие поддержали блогера и похвалили за смелость и осознанность.

Уитни (Стиви) является одной из трех детей экс-супруги артиста Ким Скотт. Блогер и ее старшая сестра Алэйна Мари не являются биологическими детьми репера, однако во время отношений с бывшей пассией он их усыновил. Единственная родная дочь артиста Хейли Джейд Мазерс.

Ранее дочь Эминема Хейли выложила в Сеть откровенный снимок, на котором похвасталась стройным подтянутым телом. Звездная наследница порадовала своих фолловеров соблазнительным фото в белом бикини.