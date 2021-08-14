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Путин потребовал обеспечить безопасность детей в зонах стихийных бедствий

  /   Обновлено: 14 августа 2021 15:18
Общество
Путин потребовал обеспечить безопасность детей в зонах стихийных бедствий
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 14 августа. Президент России Владимир Путин потребовал при необходимости немедленно отправить в безопасные места детей и других жителей из зон стихийных бедствий.

По словам главы государства, масштаб природных бедствий в некоторых российских регионах носит беспрецедентный характер. Он подчеркнул, что в первую очередь следует обеспечить безопасность детей и женщин.

Кроме того, Путин поручил разработать план, согласно которому будут восстанавливаться жилье и социальные объекты в пострадавших из-за непогоды регионах. На данный момент никакой угрозы домам из-за пожаров в Якутии нет, заключил российский лидер.

Также президент РФ призвал максимально сохранить лесные богатства. Путин подчеркнул, что ежедневно получает доклады о ситуации с пожарами.

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