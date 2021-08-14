Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 августа 15:28
15:27
Общество
Иеромонах Макарий назвал разрешенные к употреблению в Успенский пост продукты
15:25
США
Правозащитники потребовали от Байдена выполнить обещания и впустить мигрантов в США
15:19
Россия
Казанская пенсионерка сообщила о ножевом ранении от коллекторов из-за долга
15:10
Спорт
Чемпион мира по футболу Варан подписал контракт с «Манчестер Юнайтед»
15:07
Общество
Курортная столица Крыма Ялта празднует День города
15:07
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер спровоцировала слухи о беременности
15:07
Происшествия
Пострадавший от рук петербургского инженера мальчик находится в реанимации
15:05
Армия
Экипажи женщин-летчиц будут служить в ВКС РФ
15:01
Общество
Президент России призвал максимально сохранить лесные богатства
15:01
Общество
Владимир Путин поручил продумать процесс восстановления пострадавших домов в зонах ЧС
Все новости

Ученые из Катара объяснили, почему полезно питаться нутом и фасолью
Общество
Ученые из Катара объяснили, почему полезно питаться нутом и фасолью
pixabay.com  /  PD

Доха, 14 августа. Исследователи из Катара заявили, что нут, фасоль и бобы имеют высокое содержание белка при относительно низкой стоимости.

Цены на бобовые в несколько раз ниже, чем на птицу, говядину или рыбу. Однако этот продукт имеет высокую питательную ценность и богат белком, передает GoodHouse.

Употребление бобовых способствует здоровью сердечно-сосудистой системы. В черных бобах содержится нерастворимая клетчатка, а также калий, магний и цинк. Они полезны для пищеварения, так как помогают при запорах и вздутии живота.

Эти продукты способны снижать уровень холестерина, а также поддерживают здоровье костей. Для получения пользы рекомендуется съедать не более трех порций в неделю или полстакана фасоли, гороха или нута в день.

Как ранее сообщалось, капуста и бобовые признаны полезными для кровеносных сосудов. Они содержат вещества, которые способствуют улучшению состояния артерий.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Ученые из Катара объяснили, почему полезно питаться нутом и фасолью
здоровье питание бобовые
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru