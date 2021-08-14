Ученые из Катара объяснили, почему полезно питаться нутом и фасолью

Доха, 14 августа. Исследователи из Катара заявили, что нут, фасоль и бобы имеют высокое содержание белка при относительно низкой стоимости.

Цены на бобовые в несколько раз ниже, чем на птицу, говядину или рыбу. Однако этот продукт имеет высокую питательную ценность и богат белком, передает GoodHouse.

Употребление бобовых способствует здоровью сердечно-сосудистой системы. В черных бобах содержится нерастворимая клетчатка, а также калий, магний и цинк. Они полезны для пищеварения, так как помогают при запорах и вздутии живота.

Эти продукты способны снижать уровень холестерина, а также поддерживают здоровье костей. Для получения пользы рекомендуется съедать не более трех порций в неделю или полстакана фасоли, гороха или нута в день.

Как ранее сообщалось, капуста и бобовые признаны полезными для кровеносных сосудов. Они содержат вещества, которые способствуют улучшению состояния артерий.