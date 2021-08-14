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Прокуратура взяла на контроль расследование дела об осквернении мемориала под Выборгом

  /   Обновлено: 14 августа 2021 15:00
Происшествия
Прокуратура взяла на контроль расследование дела об осквернении мемориала под Выборгом
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области

Санкт-Петербург, 14 августа. Выборгская городская прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела о повреждении воинских захоронений в поселке Барышево.

Неустановленные лица осквернили обелиск и надгробные таблички в месте захоронения солдат, погибших в 1941-1944 годах. Прокуратура инициировала проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ («Повреждение воинских захоронений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества»).

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия и установила, что на трех надгробиях имеются сквозные отверстия и трещины. Личности злоумышленников устанавливаются.

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