Soha: мастерский ход Путина разрушил планы США по Афганистану

Ханой, 14 августа. Москва устала от попыток НАТО свести ситуацию в Афганистане к хаосу. Поэтому президент РФ Владимир Путин решил вмешаться в происходящее, пишет вьетнамское издание Soha.

На сегодняшний день в Афганистане наблюдается рост напряженности. Кризис связан с решением США вывести из республики свой вооруженный контингент. Этим воспользовались члены запрещенного на территории РФ экстремистского движения «Талибан»1. Они уже захватили административные центры практически каждой второй провинции в стране.

«Россия прекрасно понимала, что присутствие войск США и НАТО в Афганистане в любом случае несет угрозу южным рубежам страны. Поэтому Россия собрала свои силы, чтобы предотвратить все наиболее рискованные сценарии», — говорится в публикации.

При этом больше всего аналитиков Soha поразил неожиданный ход Путина на дипломатическом поприще. Понимая необходимость договариваться с действующими в Афганистане силами, он сделал мастерский и неожиданный ход, который разрушил планы США в регионе.

«Путин сделал в Афганистане мастерский ход, такой тонкий и такой неожиданный. Россия инициировала встречу в широком формате в Дохе, присоединившись к США, Пакистану и Китаю для облегчения ведения внутриафганского диалога и продвижения не военного, а политического решения проблем в стране», — объяснили авторы статьи.

В то же время Россия демонстрирует готовность применить силу ради защиты своих границ. С этой целью ВС РФ провели у афганской границы крупные учения совместно с военнослужащими Таджикистана и Узбекистана. В конечном итоге, по мнению авторов, возникший в регионе кризис может помочь России укрепить здесь свои позиции, тем более, что афганцы относятся к ней намного лучше, чем к США.

Ранее талибы объявили о захвате столицы провинции Кунар в Афганистане. На этом фоне, как сообщает телеканал «360», генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил об опасных последствиях дальнейшего противостояния.

1 Организация запрещена на территории РФ.