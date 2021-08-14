Сенатор Цеков указал на ответственность Киева за невыполнение Минских соглашений

Москва, 14 августа. Реализация минских договоренностей зависит в первую очередь от Украины, уверен член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

Сенатор прокомментировал слова экс-депутата Верховной рады Евгения Мураева. Бывший украинский парламентарий допустил снятие части антироссийских санкций из-за невыполнения Киевом минских договоренностей. Цеков указал на ответственность Киева за невыполнение Минских соглашений. Мураев верно оценил взаимоотношения Украины, России и Евросоюза, убежден член Совфеда.

«Будем надеяться — и нужно надеяться — на то, что в ЕС (во всяком случае у ведущих стран) придет понимание того, что главная вина за невыполнение Минских соглашений лежит на Украине», — подчеркнул Цеков.

Ранее слова экс-депутата Украины оценил политолог Павел Каневский. По словам эксперта, отмена ограничительных мер напрямую не зависит от выполнения Киевом Минских соглашений.