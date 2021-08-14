США наложили санкции на оманского бизнесмена, обвинив в контрабанде иранской нефти

Вашингтон, 14 августа. США ввели санкции против оманского бизнесмена Махмуда Рашида Амура Аль Хабси, обвинив его в пособничестве силам «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана. Сообщается, что Аль Хабси и связанные с ним компании оказывали содействие в перевозке нефти из Исламской республики в другие страны, в частности, государства Восточной Азии.

«При планировании отправки судов Аль Хабси подменил автоматизированные системы идентификации на борту кораблей, подделал товаросопроводительные документы и заплатил взятки, которые позволили обойти ограничения в области торговли с Ираном», — заявила директор Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов Андреа М. Гацки, указав на то, что доходы от поставок нефти КСИР использует для «финансирования злонамеренной деятельности за счет иранского народа».

US Announces New Sanctions on Iran, Targeting Omani Oil Broker | News | teleSUR English https://t.co/HRTeSyGOe2 — ℕ???????? ???????????????????????????????????? (@NeoDonatello) August 13, 2021

«Эти продажи осуществляются через иностранных посредников, чтобы скрыть причастность Корпуса. Казначейство США будет продолжать поиски и разоблачать всех, кто поддерживает такую деятельность», — подчеркнула она.

Санкции будут наложены на четыре компании, связанные с Аль Хабси. Две из них находятся в Омане, оставшиеся — в Либерии и Румынии. Указанным фирмам будет запрещено сотрудничать с организациями в США.

Основанием для такого шага стал указ от 2001 года, направленный на борьбу с финансированием иностранных террористических организаций, к которым бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в 2019-м причислил КСИР.

Санкции были приняты на фоне заморозки переговоров по ядерной программе в Вене, которые стартовали в начале текущего года по инициативе главы США Джо Байдена. В ходе шести раундов дебатов стороны не пришли к окончательному соглашению, после чего иранское руководство заявило о приостановке диалога до вступления в должность нового президента Эбрахима Раиси, победившего на выборах в июне.

Week in Review | At his inauguration, Iran's new president Ebrahim Raisi sent a flare to the US and EU that a nuclear deal may still be possible. https://t.co/K1pAKsLPDT — Al-Monitor (@AlMonitor) August 8, 2021

Прежнее правительство Исламской республики неоднократно выражало опасения, что консерватор Раиси, придерживающийся жестких взглядов в отношении сотрудничества с Западом, может усугубить ситуацию и вместо прогресса на переговорах навлечь на страну новые санкции.

США под руководством Дональда Трампа вышли из ядерной сделки в 2018 году, после чего начали кампанию «максимального давления» на Тегеран. В ответ Иран также отказался от соблюдения условий договора и постепенно довел обогащение урана до 60%, а экс-президент страны Хасан Роухани впоследствии заявил, что при необходимости иранские ученые смогут превысить достигнутый уровень.

На этом фоне задержка в переговорах до прихода к власти Раиси была негативно воспринята Вашингтоном. В конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о готовности к диалогу с новым иранским правительством, но предупредил, что переговоры «не могут продолжаться вечно».