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Лесные пожары вспыхнули на востоке Ливии
Ливия
Лесные пожары вспыхнули на востоке Ливии
Пресс-служба Сената Аргентины  / 

Бенгази, 14 августа. В муниципалитете Аль-Джабаль-аль-Ахдар на северо-востоке африканского государства пламенем охвачены леса.

По данным СМИ, очаги возгорания в районе Аль-Байда заметили в ночь с 12 на 13 августа. К месту происшествия стянули технику.

Глава Управления национальной безопасности Мухтар Али сообщил, что сотрудники на востоке страны взяли ситуацию под контроль. По его словам, причиной пожаров стала рекордно высокая температура.

Официальных сообщений от профильных ведомств о жертвах в результате природной стихии не поступало.

В соседних Тунисе и Алжире также на протяжении последних дней экстренные службы борются с пожарами. В начале этой неделе леса загорелись сразу в ряде регионов.

По заявлениям местных властей, в некоторых случаях инциденты не связаны с аномальной жарой. Ведутся расследования в отношении умышленных поджогов. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун объявил об аресте 22 подозреваемых.

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