На Сахалине гостям форума «Армия-2021» покажут современные средства РЭБ и связи

Сахалин, 14 августа. Военнослужащие ВВО продемонстрируют современные образцы техники связи и комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в рамках форума «Армия-2021» на Сахалине и Курильских островах.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что в ходе статического показа гостям мероприятия будут представлены современные радиорелейные станции связи, а также бронированные командно-штабные машины (КШМ) на базе бронеавтомобиля «Тигр-М». Также будет показана станция постановки помех «Житель».

Отмечается, что на выставочной площадке в Южно-Сахалинске специалисты РЭБ продемонстрируют современный комплекс станций спутниковой связи «Легенда-2». Кроме того, гости форума смогут посетить выставки исторической техники, стрелкового оружия, боевой экипировки, современных приборов наблюдения и БПЛА.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ направило в 133 зарубежных военных ведомства приглашения для участия в VII Международном военно-техническом форуме «Армия». Свыше 70 государств уже согласились стать участниками мероприятия. Известно, что на форуме в этом году впервые будет представлена новая бронированная плавающая машина, передает телеканал «360».