Курортная столица Крыма Ялта празднует День города

Сегодня солнечная Ялта отмечает свой 183-й день рождения. На самом деле, День города здесь отмечают дважды ― в апреле и в августе. 4 апреля ― это официальный День города, а вторая суббота августа ― День Ялты, это праздник больше для гостей города и туристов.

Праздничная программа, несмотря на многие антикоронавирусные ограничения, урезана, но все же есть.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Накануне в городе запустили фонтан на площади Советская и под торжественные композиции оркестра открыли обновленную доску почета у здания администрации города. Весь город украсили флагами.

Сегодня на площади Ленина и набережной появились иммерсивные фотозоны, позволяющие погрузиться в различные эпохи и встретиться со знакомыми героями фильмов «Кавказская пленница», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» и иными известными персонажами.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

«Сюрпризы будут! С помощью иммерсивных фотозон создаем эффект погружения в различные эпохи. Пять тем: «Античность», «Архитектор Краснов», «Серебряный век», «Советская Ялта», «Современная Ялта». На каждой будет увлекательное действо (с 18:00 до 20:00). Распределим фотозоны по всей набережной, чтобы не создавать скопления людей», ― рассказала ранее мэр города Янина Павленко.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Вечером в 21:00 у квадратного фонтана начнется программа «Ялта зажигает огни», во время которой ожидается выступление артистов файер-шоу и свето-пиротехническое представление флайбордистов и аквабайкеров. Обещают, что феерию будет видно с любой точки набережной. Завершится праздник в 22:00 впечатляющим фейерверком.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

«Этот праздник вызывает у нас чувство причастности к исторической судьбе родной Ялты и вдохновляет дальше трудиться на ее благо! Пожелаем любимому городу процветания и развития, а ялтинцам ― благополучия и крепкого здоровья. Пусть у каждого жителя и гостя Ялты будет своя добрая история, связанная с городом счастья. С праздником!» ― поздравила мэр города.

Кстати, в честь дня рождения курортной столицы при въезде в город в районе автовокзала устанавливают стелу «Ялта с чайкой» размерами 8 на 10 метров. Она будет подсвечиваться в темное время суток.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

4 апреля (23 марта по старому стилю) 1838 года император Николай Первый подписал именной указ Правительственному Сенату за №11080, который гласил:

«Приняв во внимание особенное местное положение южного берега полуострова Таврического, быстрое возрастание там населения и приметное между жителями распространение промышленности, признали мы за благо, для устранения неудобств, происходящих от накопления дел в присутственных местах уезда Симферопольского, учредить в Таврической губернии новый уезд… из части нынешнего Симферопольского уезда… составить новый уезд под названием Ялтинского, переименовав местечко Ялты городом».

Ранее туристы из Бурятии, приехавшие на отдых в Крым, рассказали, сколько потратили на дорогу и отдых во время отпуска с детьми в Ялте.