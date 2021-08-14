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Писатель Антонов рассказал, почему Максим Шугалей достоин стать депутатом ЗакСа
Общество
Писатель Антонов рассказал, почему Максим Шугалей достоин стать депутатом ЗакСа
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

В общественно-политической жизни нашей страны нужны такие люди, как социолог и глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей. Таким мнением поделился в беседе с ФАН петербургский публицист и писатель Андрей Антонов.

Собеседник оценил новость, что глава Фонда защиты национальных ценностей зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания (ЗакС) Санкт-Петербурга.

«Нам нужны примеры мужества. Максим Шугалей может быть таким примером. Такие люди нужны и в общественно-политической жизни нашей страны. На флоте есть команда, которая подается флагманом: «Делай как я» — а не делай, как я сказал. Нам нужны именно такие авторитеты, которые своим примером побуждают людей к созидательной деятельности», — сказал писатель.

Андрей Антонов также отметил, что на долю российского социолога выпало немало испытаний, которые он прошел с честью.

«К сожалению, я не знаком с Максимом Шугалеем. Однако я считаю, что то мужество, которое он проявил, когда был в тяжелейших условиях заключения (в плену в Ливии. — Прим. ФАН), заслуживает уважения. Такие примеры человеческой стойкости нам нужны. Надеюсь, что если Максим Шугалей сохранит свои качества, находясь в должности депутата, то он будет весьма полезен нашему обществу, возможно, сделает что-то полезное для нашего города», — пояснил собеседник ФАН.

Писатель Антонов рассказал, почему Максим Шугалей достоин стать депутатом ЗакСа
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В завершение он добавил, что, по его мнению, обновление кадров в политике имеет большое значение.

«Ротация обязательно должна быть. Однако должны приходить новые люди, достойные находиться на этих местах. Те, кто заслужил это своим трудовым путем, успехами, которых они достигли в прежние годы», — подытожил публицист.

Ранее политический консультант Анатолий Вассерман в беседе с ФАН оценил допуск Максима Шугалея к выборам в ЗакС. По словам эксперта, такое решение в первую очередь полезно для самого парламента Северной столицы.

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