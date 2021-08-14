Пожарные спасли двух человек из горящего дома в Ленинском районе Томска

Томск, 14 августа. Сотрудникам экстренных служб удалось спасти двух человек из жилого дома, который охватил огонь в одном из поселков Ленинского района Томска.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, все произошло рано утром в субботу, 14 августа. В экстренные службы обратился 17-летний местный житель. Парень по имени Дмитрий вместе с друзьями возвращались домой и увидели, как что-то горит. Благодаря этому звонку пожарные спасли две жизни.

«На момент прибытия сотрудников 8-й пожарно-спасательной части во главе с начальником караула Алексеем Красноперовым дом был полностью охвачен огнем. Звено газодымозащитной службы проникло в помещение через окно. В комнате на полу пожарные обнаружили двух человек», — говорится в сообщении МЧС.

Женщина была без сознания, а мужчина подавал признаки жизни. Спасателям удалось откачать пострадавшую, она начала дышать сама. Пожар был полностью потушен в 05:03. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются специалистами.

Ранее сообщалось, что тела двоих детей нашли после пожара в жилом доме под Архангельском.