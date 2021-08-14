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Российские миротворцы провели курс «молодого бойца» для школьников Нагорного Карабаха

  /   Обновлено: 14 августа 2021 14:25
Армия
Российские миротворцы провели курс «молодого бойца» для школьников Нагорного Карабаха
function.mil.ru  /  Официальный сайт Министерства обороны РФ / Creative Commons Attribution 4.0

Степанакерт, 14 августа. Военнослужащие российского миротворческого контингента провели курс «молодого бойца» с основами выживания в горах для детей со всех районов Нагорного Карабаха.

Занятия проходили с школьниками в возрастной категории от 13 до 18 лет. Миротворцы преподавали «урок выживания» на базе спортивно-туристического лагеря в общине Цмакаог Мардакертского района Нагорного Карабаха.

Во время учебы российские военные рассказали о своей миссии в регионе. Кроме этого, детям объяснили всю опасность прогулок и игр на территории, которую еще не успели проверить саперы. Миротворцы провели инструктаж, как действовать в случае опасности, а также отработали вместе со школьниками способы оказания первой медицинской помощи.

Ранее российские миротворцы обеспечили паломникам безопасность посещения монастырей в Карабахе. За месяц военнослужащие сопроводили более тысячи прихожан. Также под охраной ВС РФ находится одна из старейших церквей региона, сообщает телеканал «360».

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россия миротворцы карабах
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