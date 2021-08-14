«Политика двойных стандартов»: юрист Боровой возмущен недопуском «Родины» до выборов

Кандидат юридических наук Владимир Боровой прокомментировал решение петербургского горизбиркома об отказе партии «Родина» в регистрации на выборы в ЗакС. Напомним, причиной стало то, что подписи политической силы якобы собирались с нарушениями норм действующего федерального закона.
По мнению эксперта, обвинения в подделке подписей, которые партия собирала открыто, — не что иное, как попытка скрыть реальные результаты предвыборной гонки.
«Отказ ГИК Санкт-Петербурга в официальной регистрации ряда кандидатов от партии «Родина» наглядно демонстрирует политику двойных стандартов, используемую отдельными чиновниками для сокрытия реальных результатов региональной предвыборной гонки. Ни для кого не секрет, что в ходе агитационной кампании активисты от «Родины» собирали подписи потенциальных избирателей в максимально открытом режиме. На этом фоне обвинения в фальсификации данных выглядят странно, если не сказать кощунственно», — поделился мнением юрист.
Собеседник ФАН предполагает, что определенным политическим силам может быть выгодна дестабилизация ситуации накануне выборов.
«Однако, используя свои конституционные права, «Родина» может обжаловать каждый пункт выдвинутых ей претензий. Именно тогда специалисты и даже обыватели как в России, так и за ее пределами поверят в возможность честной и принципиальной борьбы за места в Законодательном собрании российской Северной столицы», — добавил Владимир Боровой.
Ранее основатель российского ИА «Ветеранские вести», ветеран боевых действий на Северном Кавказе Вячеслав Калинин отреагировал на решение петербургского горизбиркома об отказе партии «Родина» в регистрации на выборы в ЗакС. По его мнению, ЦИК не допускает к выборам не только патриотическую партию, но вместе с ней и тех людей, которые искренне хотят быть полезными обществу и стране.