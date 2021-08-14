«Политика двойных стандартов»: юрист Боровой возмущен недопуском «Родины» до выборов

Кандидат юридических наук Владимир Боровой прокомментировал решение петербургского горизбиркома об отказе партии «Родина» в регистрации на выборы в ЗакС. Напомним, причиной стало то, что подписи политической силы якобы собирались с нарушениями норм действующего федерального закона.

По мнению эксперта, обвинения в подделке подписей, которые партия собирала открыто, — не что иное, как попытка скрыть реальные результаты предвыборной гонки.

«Отказ ГИК Санкт-Петербурга в официальной регистрации ряда кандидатов от партии «Родина» наглядно демонстрирует политику двойных стандартов, используемую отдельными чиновниками для сокрытия реальных результатов региональной предвыборной гонки. Ни для кого не секрет, что в ходе агитационной кампании активисты от «Родины» собирали подписи потенциальных избирателей в максимально открытом режиме. На этом фоне обвинения в фальсификации данных выглядят странно, если не сказать кощунственно», — поделился мнением юрист.

Федеральное агентство новостей /

Собеседник ФАН предполагает, что определенным политическим силам может быть выгодна дестабилизация ситуации накануне выборов.

«Однако, используя свои конституционные права, «Родина» может обжаловать каждый пункт выдвинутых ей претензий. Именно тогда специалисты и даже обыватели как в России, так и за ее пределами поверят в возможность честной и принципиальной борьбы за места в Законодательном собрании российской Северной столицы», — добавил Владимир Боровой.

Ранее основатель российского ИА «Ветеранские вести», ветеран боевых действий на Северном Кавказе Вячеслав Калинин отреагировал на решение петербургского горизбиркома об отказе партии «Родина» в регистрации на выборы в ЗакС. По его мнению, ЦИК не допускает к выборам не только патриотическую партию, но вместе с ней и тех людей, которые искренне хотят быть полезными обществу и стране.