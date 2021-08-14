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Бетонная плита придавила 21-летнюю девушку на стройке в Саратове
Происшествия
Бетонная плита придавила 21-летнюю девушку на стройке в Саратове
gov-murman.ru  /  Пресс-служба правительства Мурманской области

Саратов, 14 августа. Бетонная плита упала на 21-летнюю девушку, которая проводила замеры на строительной площадке. Пострадавшая выжила, но находится в крайне тяжелом состоянии. 

Причина падения плиты на девушку пока остается невыясненной. Сейчас на месте происшествия находятся спасатели. 

«Сейчас пока рано говорить, что именно там произошло. Не нужно раньше времени обвинять кого-то в нарушении техники безопасности или других подобных вещах. Но ситуация чрезвычайная, в любом случае, кто-то за это ответственен», — рассказал корреспонденту ФАН инженер Роман К. 

Ранее саратовские пограничники уверенно отразили внешнюю угрозу на учениях. Применялись самые современные средства вооружения и техники.

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саратов стройка бетонная плита
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