Бенгази, 14 августа. Председатель Палаты представителей Агила Салех заявил, что соглашение, заключенное бывшим Правительством национального единства (ПНС) с Реджепом Тайипом Эрдоганом, является основным поводом для турок, чтобы остаться в североафриканской стране.

В интервью для Sky News Arabia политик подчеркнул, что расформированное ПНС под руководством Файеза Сарраджа являлось нелегитимным. За пять лет оно так и не получило вотума доверия ливийского парламента.

«Мы отвергли это соглашение и рассматривали его так, как будто его не существует», — сказал Салех.

По словам спикера, окончательно аннулировать договоренность с Турцией можно только путем президентских выборов. Новый глава государства сможет предпринять серьезные шаги в этом направлении и поспособствовать выводу иностранных сил.

«Избрание президента крайне важно. Это восстановит национальную сплоченность и объединит государственные учреждения и вооруженные силы», — добавил Салех.

Председатель парламента ответил на недавние высказывания главы Минобороны Турции Хулуси Акара. Последний заявил, что турецкие солдаты, находящиеся в Ливии, не являются иностранным контингентом.

«Я удивлен этими заявлениями. Разве это ливийская армия?!», — сказал Агила Салех.

Он добавил, что действия Анкары на данном этапе — это лишь попытка перетасовать карты для получения дивидендов.

Экономическое обогащение — основная цель турецкого военного вторжения в Ливию в 2020 году. Республика уже многого добилась и не стремиться покидать африканскую землю.

Федеральное агентство новостей /

По словам Агилы Салеха, Турция понимает, что ей придется уйти с ливийской политической сцены после избрания нового исполнительного органа. Проведение плебисцита, назначенного на 24 декабря, не в ее интересах. Поэтому члены Форума политического диалога, поддерживающие позицию Анкары и организации «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ), препятствуют утверждению конституционной основы для выборов.

Председатель уверен, что избирательный процесс — это единственный выход из нынешнего кризиса. Однако он не исключил возможность его провала из-за действий недоброжелателей, стремящихся дестабилизировать ситуацию. В случае неблагоприятного исхода депутаты готовы принять ряд спасительных мер.

«Если Ливия не дойдет до выборов, будет новая инициатива», — подтвердил Агила Салех.

В конце 2019 года ПНС подписало меморандум о сотрудничестве в военной сфере с Турцией. Документ дал возможность Анкаре отправлять солдат и технику, а также поддерживать местные бандформирования. Эрдоган до сих пор использует соглашение как предлог для оккупации нескольких военных баз на западе Ливии.

1 Организация запрещена на территории РФ.