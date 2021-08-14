«Талибан» объявил о захвате административного центра провинции Кунар

Кабул, 14 августа. Боевики запрещенного в РФ движения «Талибан»1 захватили столицу провинции Кунар в Афганистане.

Талибы взяли под контроль крупный город Асадабад, передает РИА Новости со ссылкой на источник в местных властях. Населенный пункт является административным центром провинции Кунар, находящейся вблизи границы с Пакистаном. Боевики также захватили и тюрьму в Асадабаде.

«Талибан» продолжает наступление на позиции правительственных сил в Афганистане. Обстановка значительно обострилась на фоне вывода из страны ВС США. Разведка Соединенных Штатов ожидает полного окружения Кабула в ближайшие 72 часа. В связи с этим работники американского посольства уничтожают документацию и готовятся к срочной эвакуации под прикрытием военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.