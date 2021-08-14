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«Талибан» объявил о захвате административного центра провинции Кунар

  /   Обновлено: 14 августа 2021 14:22
Армия
«Талибан» объявил о захвате административного центра провинции Кунар
Global Look Press  /  x99

Кабул, 14 августа. Боевики запрещенного в РФ движения «Талибан»1 захватили столицу провинции Кунар в Афганистане.

Талибы взяли под контроль крупный город Асадабад, передает РИА Новости со ссылкой на источник в местных властях. Населенный пункт является административным центром провинции Кунар, находящейся вблизи границы с Пакистаном. Боевики также захватили и тюрьму в Асадабаде.

«Талибан» продолжает наступление на позиции правительственных сил в Афганистане. Обстановка значительно обострилась на фоне вывода из страны ВС США. Разведка Соединенных Штатов ожидает полного окружения Кабула в ближайшие 72 часа. В связи с этим работники американского посольства уничтожают документацию и готовятся к срочной эвакуации под прикрытием военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан талибан асадабад
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