Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 августа 15:26
15:25
США
Правозащитники потребовали от Байдена выполнить обещания и впустить мигрантов в США
15:19
Россия
Казанская пенсионерка сообщила о ножевом ранении от коллекторов из-за долга
15:10
Спорт
Чемпион мира по футболу Варан подписал контракт с «Манчестер Юнайтед»
15:07
Общество
Курортная столица Крыма Ялта празднует День города
15:07
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер спровоцировала слухи о беременности
15:07
Происшествия
Пострадавший от рук петербургского инженера мальчик находится в реанимации
15:05
Армия
Экипажи женщин-летчиц будут служить в ВКС РФ
15:01
Общество
Президент России призвал максимально сохранить лесные богатства
15:01
Общество
Владимир Путин поручил продумать процесс восстановления пострадавших домов в зонах ЧС
14:56
Общество
Приемная дочь Эминема попросила называть ее мужским именем
Все новости

Михаил Богданов встретился с главой движения «Возрождение Ливии»
Ливия
Михаил Богданов встретился с главой движения «Возрождение Ливии»
ФБА «Экономика сегодня»  /  Ирина Юрова

Москва, 14 августа. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов встретился с ливийским общественно-политическим деятелем, главой политдвижения «Возрождение Ливии» Арефом Али Найедом.

Согласно заявлению пресс-службы российского ведомства, стороны поговорили о текущей обстановке в североафриканском государстве.

«В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями о складывающейся ситуации в Ливии и вокруг нее с акцентом на проблематику комплексного урегулирования в этой стране», — говорится в заявлении МИД РФ.

Найед после встречи сообщил, что темами беседы также стали проблемы в области здравоохранения, в сфере услуг и экономики, от которых страдают ливийские граждане. Участники подчеркнули важность избирательного процесса.

Богданов, в свою очередь, подтвердил необходимость проведения президентских и парламентских выборов, запланированных на 24 декабря. Россия настаивает на том, чтобы они состоялись. Он отметил, что плебисцит организуют в соответствии с резолюциями 2510 и 2570 Совета Безопасности ООН.

Вернуться назад

Все новости / Ливия / Михаил Богданов встретился с главой движения «Возрождение Ливии»
россия мид рф ливия богданов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru