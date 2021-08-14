Михаил Богданов встретился с главой движения «Возрождение Ливии»

Москва, 14 августа. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов встретился с ливийским общественно-политическим деятелем, главой политдвижения «Возрождение Ливии» Арефом Али Найедом.

Согласно заявлению пресс-службы российского ведомства, стороны поговорили о текущей обстановке в североафриканском государстве.

«В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями о складывающейся ситуации в Ливии и вокруг нее с акцентом на проблематику комплексного урегулирования в этой стране», — говорится в заявлении МИД РФ.

Найед после встречи сообщил, что темами беседы также стали проблемы в области здравоохранения, в сфере услуг и экономики, от которых страдают ливийские граждане. Участники подчеркнули важность избирательного процесса.

Богданов, в свою очередь, подтвердил необходимость проведения президентских и парламентских выборов, запланированных на 24 декабря. Россия настаивает на том, чтобы они состоялись. Он отметил, что плебисцит организуют в соответствии с резолюциями 2510 и 2570 Совета Безопасности ООН.