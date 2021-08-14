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Александр Овечкин допустил возвращение в московское «Динамо»

  /   Обновлено: 14 августа 2021 14:19
Спорт
Александр Овечкин допустил возвращение в московское «Динамо»
ИА «Народные новости».  /  Александра Шарова

Вашингтон, 14 августа. Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не исключил, что вернется в московское «Динамо».

Финал хоккейного Кубка Александра Овечкина завершился в Красногорске 14 августа. Победителем турнира среди хоккеистов 2009 года рождения стал столичный ЦСКА. Овечкин, присутствовавший на финальном матче, рассказал журналистам, что по окончании контракта с «Вашингтоном» может вернуться в «Динамо».

«Желание вернуться в «Динамо» есть, но, опять же, поговорим через пять лет», — отметил трехкратный чемпион мира.

В июле Овечкин подписал пятилетний контракт с «Вашингтоном». В соответствии с его условиями, капитан «столичных» будет зарабатывать 9,5 миллиона долларов в год.

Ранее стало известно, что «Миннесота» может обменять российского форварда Кирилла Капризова в «Баффало». В прошлом сезоне нападающий был признан лучшим новичком НХЛ.

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