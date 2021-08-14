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Певицу МакSим заметили в инвалидном кресле после выписки из больницы
Шоу-бизнес
Певицу МакSим заметили в инвалидном кресле после выписки из больницы
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 14 августа. Поп-звезда МакSим выписалась из московской клиники после выхода из комы. В Сети появилось видео, на котором артистку засняли, покидающую больницу в инвалидной коляске.

Певица Марина Максимова (МакSим) вернулась к семье после болезни. В течении двух месяцев звезда находилась в больнице, где врачи пытались спасти ее на фоне тяжелого поражения легких. Теперь исполнительнице предстоит длительная реабилитация,однако артистка уже выписалась из клиники. Как сообщает Telegram-канал Mash, Максимова покинула больницу в инвалидном кресле. Видео журналистов мгновенно оказалось в Сети.

На записи заметно, что похудевшая артистка носит темные очки с крупными линзами. Кроме того, она была одета в свободный спортивный костюм. Исполнительницу довезли до машины, прикрывая зонтом. Она отправилась домой, сидя на заднем сиденье автомобиля.

Вскоре после выхода из комы МакSим связалась со своими детьми и не забыла о фанатах. Артистка опубликовала Stories, где показала палату московской клиники, куда ее поместили после реанимации. Исполнительница также познакомила поклонников с волонтером Леонидом Краснером, который оставил работу, чтобы оказывать помощь на фоне начала пандемии. Максимова показала бизнесмена в медицинском халате, украшенном трогательными рисунками, передает издание «Вечерняя Москва».

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здоровье звезды макsим
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