Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 августа 15:26
15:25
США
Правозащитники потребовали от Байдена выполнить обещания и впустить мигрантов в США
15:19
Россия
Казанская пенсионерка сообщила о ножевом ранении от коллекторов из-за долга
15:10
Спорт
Чемпион мира по футболу Варан подписал контракт с «Манчестер Юнайтед»
15:07
Общество
Курортная столица Крыма Ялта празднует День города
15:07
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер спровоцировала слухи о беременности
15:07
Происшествия
Пострадавший от рук петербургского инженера мальчик находится в реанимации
15:05
Армия
Экипажи женщин-летчиц будут служить в ВКС РФ
15:01
Общество
Президент России призвал максимально сохранить лесные богатства
15:01
Общество
Владимир Путин поручил продумать процесс восстановления пострадавших домов в зонах ЧС
14:56
Общество
Приемная дочь Эминема попросила называть ее мужским именем
Все новости

Россияне взяли рекордно много кредитов наличными
Экономика
Россияне взяли рекордно много кредитов наличными
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 14 августа. Более 1,7 миллиона наличных ссуд ждут погашения в настоящее время. Их число выросло на 34% с июля 2020 года.

Россияне продолжают накапливать долги, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Количество выдач значительно сократилось во время первой волны пандемии. Спустя год, банки с января по июль 2021 года выдали 10,7 миллиона кредитов в наличных средствах.

«Выдачи кредитов наличным оказались рекордными в количественном выражении, несмотря на рост ключевой ставки, который привел к удорожанию кредитов для заемщиков», — передает слова главы ОКБ Артура Александровича «ФедералПресс».

Центробанк разрабатывает электронный маркетплейс, который позволит приобретать банковские продукты без привязки к офису. Сообщается, что россияне смогут воспользоваться им до конца текущего года.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Россияне взяли рекордно много кредитов наличными
финансы кредит статистика наличные кредитование
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru