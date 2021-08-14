Россияне взяли рекордно много кредитов наличными

Москва, 14 августа. Более 1,7 миллиона наличных ссуд ждут погашения в настоящее время. Их число выросло на 34% с июля 2020 года.

Россияне продолжают накапливать долги, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Количество выдач значительно сократилось во время первой волны пандемии. Спустя год, банки с января по июль 2021 года выдали 10,7 миллиона кредитов в наличных средствах.

«Выдачи кредитов наличным оказались рекордными в количественном выражении, несмотря на рост ключевой ставки, который привел к удорожанию кредитов для заемщиков», — передает слова главы ОКБ Артура Александровича «ФедералПресс».

Центробанк разрабатывает электронный маркетплейс, который позволит приобретать банковские продукты без привязки к офису. Сообщается, что россияне смогут воспользоваться им до конца текущего года.