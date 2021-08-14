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Главврач больницы во Владикавказе Владимир Плиев отправлен под домашний арест
Происшествия
Главврач больницы во Владикавказе Владимир Плиев отправлен под домашний арест
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Владикавказ, 14 августа. Суд на два месяца отправил под домашний арест главного врача республиканской клинической больницы Северной Осетии Владимира Плиева.

Его задержали после аварии на кислородной станции, в результате которой погибли девять пациентов с коронавирусом. Плиев рассказал, что неоднократно уведомлял министра здравоохранения республики об имеющихся проблемах и необходимости строительства второй линии подачи кислорода.

В министерстве подтвердили эту информацию и отметили, что данный вопрос был рассмотрен правительством, а на его решение уже были выделены средства.

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больница владикавказ кислород
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