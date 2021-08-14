Главврач больницы во Владикавказе Владимир Плиев отправлен под домашний арест

Владикавказ, 14 августа. Суд на два месяца отправил под домашний арест главного врача республиканской клинической больницы Северной Осетии Владимира Плиева.

Его задержали после аварии на кислородной станции, в результате которой погибли девять пациентов с коронавирусом. Плиев рассказал, что неоднократно уведомлял министра здравоохранения республики об имеющихся проблемах и необходимости строительства второй линии подачи кислорода.

В министерстве подтвердили эту информацию и отметили, что данный вопрос был рассмотрен правительством, а на его решение уже были выделены средства.