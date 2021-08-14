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Лесные пожары охватили значительные территории Туниса

  /   Обновлено: 14 августа 2021 14:14
Африка
Лесные пожары охватили значительные территории Туниса
publicdomainpictures.net  / 

Тунис, 14 августа. Государство охвачено пламенем. Очаги вспыхнули в горных районах на северо-западе и в центральной части страны.

Представитель Национальной службы гражданской защиты Моэз Тареа сообщил, что количество пожаров возросло до 155. Он опроверг слухи о том, что огонь в Тунис перекинулся из соседнего Алжира.

«Некоторые очаги возгорания активны, но большинство очагов находятся под контролем», — подтвердил Тареа.

По его словам, пожары привели к значительным материальным потерям. Огонь уничтожил дома жителей в провинциях Бизерта, Джендуб и Эль-Кеф. Взрывы бытовых газовых баллонов увеличили мощность распространяемого огня.

В Главном лесном управлении подтвердили, что с начала недели в Джендубе вспыхнуло 8 очагов. Площадь территории, пострадавшей от огня, составила порядка 1500 гектаров. Подразделения Национальной службы гражданской защиты и бригады Красного Полумесяца эвакуировали десятки семей из районов Фернана, аль-Фавазийя и Ид ад-Дабба. Там стихия уничтожила жилые дома и скот.

Национальная служба гражданской защиты сообщила, что к возгоранию лесов привела аномальная жара. В северных и центральных районах страны на этой неделе зафиксированы температурные рекорды. В среду, 11 августа, в провинции Кайруан столбик термометра поднялся до плюс 50,3 градуса, а в столице — свыше 49.

Однако президент республики Каис Саид заявил, что пожары имеют криминальное происхождение. Он добавил, что вооруженные силы привлекут виновных к ответственности.

Власти начали расследование для выявления причин возгорания. В провинции Кайруан накануне правоохранители задержали девять подозреваемых. Отмечается, что арестованные ранее совершали правонарушения в отношении лесов.

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Все новости / Африка / Лесные пожары охватили значительные территории Туниса
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