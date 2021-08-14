Елена Бабич назвала серьезным успехом регистрацию Максима Шугалея на выборы

Регистрацию в качестве кандидата в депутаты уже можно назвать серьезным успехом, считает экс-депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, руководитель движения «Санкт-Петербург — духовная столица» Елена Бабич. Об этом она заявила в ходе разговора с корреспондентом ФАН.

Несколько дней назад стало известно, что петербургский ученый-социолог, глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей был официально зарегистрирован кандидатом на выборы в городской парламент. Учитывая, как нелегко сегодня попасть на политическую арену, этот шаг можно считать первой победой.

«Это уже серьезный успех, если человек зарегистрирован. По крайней мере, это уже шанс быть избранным. Потому что, как мы видим, сейчас есть политические силы, которым не дают этого шанса. То есть не люди говорят: «Мы хотим эту политическую силу или не хотим», а уже [создается] решето, через которое их не пропускают. И на это люди не влияют», — говорит Елена Бабич.

По ее мнению, в нынешней законодательной власти нужны новые депутаты, так называемая свежая кровь, благодаря которой в городе появятся новые и полезные законы. Законы, рассчитанные не на лоббистов, а на самих петербуржцев и улучшение уровня их жизни. И поспособствовать в этом может не кто иной, как Максим Шугалей, вернувшийся в родной город после тяжелого жизненного испытания.

«Вы знаете, у нас есть поговорка: «Новая метла по-новому метет». А люди, например, говорят: «Новая метла хорошо метет». Поэтому очень хочется, чтобы в законодательную власть пришли новые депутаты и чтобы они и хорошо мели, и по-новому, и правильнее», — отмечает общественный деятель.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Сам новоиспеченный кандидат по пятому одномандатному округу признается, что планирует в оставшийся период времени точечно поработать с избирателями. По словам Шугалея, его цель — составить свою предвыборную программу на основе реальных жалоб и интересов жителей округа. И здесь у экс-депутата парламента Елены Бабич, прошедшей в свое время такой же нелегкий путь, есть для него несколько советов.

«Конечно, это непросто — за такие короткие временные промежутки дойти до каждого жителя. Тем более сейчас, летом, когда многие в отъездах. Мы понимаем, что те печатные материалы, которые опускаются в почтовые ящики, часто, кроме раздражения, ничего не вызывают. Поэтому лучше всего, конечно, ходить по дворам, встречаться с людьми, раздавать им свои телефоны и визитки. Чтобы люди запоминали и фамилию, и знали, что это «живой телефон», то есть в любой момент можно связаться с кандидатом, задать ему вопросы», — резюмирует Елена Бабич.

Ранее главный редактор научного журнала «Архонт» Антон Бредихин предрек Шугалею блестящую политическую карьеру в случае победы на выборах. Эксперт считает, что у социолога есть все задатки хорошего политика.