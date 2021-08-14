«Важен, нужен и ценен»: Рогов оценил значение военной драмы «Солнцепек»

Москва, 14 августа. Председатель общественной организации «Славянская гвардия» Владимир Рогов рассказал о своем отношении к новому фильму «Солнцепек» и объяснил, кому ее cледует посмотреть.

Премьера военной ленты о событиях в Донбассе прошла во многих городах России. Зрители встретили ленту с восторгом, а многие видные деятели и звезды оставили одобрительные оценки работе режиссерского тандема Максима Бриуса и Михаила Вассербаума.

«Солнцепек» рассказывает о событиях мая 2014 года на примере жизни одной семьи, которая столкнулась с ужасающими событиями жаркой весны. Несмотря на жестокость и кровавость некоторых сцен, фильм получился точным. По словам Рогова, именно такие кинокартины позволяют россиянам детальнее изучить происходящее в Донбассе.

Рогов отметил, что о тех ужасных событиях семилетней давности снято немало документальных фильмов, но, к сожалению, люди больше любят смотреть художественные ленты.

«И «Солнцепек» как раз один из таких. Он не даст переписать историю, сказать, мол, «сами себя обстреляли». Фильм однозначно важен, нужен и ценен», — отметил глава «Славянской гвардии» в комментарии изданию «Народные Новости».

Собеседник издания подчеркнул, что российский фильм «Солнцепек» является достойным ответом украинским лентам, которые пытались показать на экране свои версии событий в Донбассе.

Ранее известный режиссер и телевизионный продюсер Александр Коробко сравнил «Солнцепек» с классической военной лентой Элема Климова «Иди и смотри». В обеих проектах играл Алексей Кравченко.