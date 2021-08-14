Шойгу присвоил воинские звания спортсменам-олимпийцам после Игр в Токио

Москва, 14 августа. Глава Минобороны России Сергей Шойгу присвоил воинские звания 40 спортсменам-олимпийцам ЦСКА, принявшим участие в Олимпийских играх в Токио.

По его словам, они показали выдающиеся результаты. Соревнования стали своего рода проверкой волевых качеств, работоспособности и целеустремленности, добавил Шойгу.

«Вы ее достойно прошли, невзирая на запрет выступать под флагом и гимном России и надуманные претензии отдельных соперников», — уточнил министр.

Он поблагодарил олимпийцев за весомый вклад в укрепление престижа страны в целом и российской армии в частности. Кроме этого, армейцы уже в скором времени получат передовой мультиспортивный комплекс ЦСКА, где будет присутствовать скалодром, бассейн, гимнастический и борцовский залы.

Также 13 августа Сергей Шойгу наградил участников российско-китайских учений «Взаимодействие-2021». Он высоко оценил действия военнослужащих во время маневров.