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Лукашенко чуть не завел щенка по кличке Федор
Политика
Лукашенко чуть не завел щенка по кличке Федор
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 14 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко чуть не завел второго питомца. Глава государства познакомился с ним во время рубки дров.

Лидер республики работал на свежем воздухе, но отвлекся на пушистого гостя. В руках у президента оказался щенок. Лукашенко взял животное, которое прибежало на рубку.

Президент несколько мгновений тискал маленького пса и даже дал ему кличку — Федор. Однако позднее выяснилось, что у любопытного щенка в деревне есть дом и хозяева. Лукашенко пришлось отпустить нового друга. Видео появилось в Telegram-канале «Пул Первого».

У главы Белоруссии уже есть питомец. Президент периодически попадает в кадр с белым шпицем по имени Умка.

Собака Каштанка из краснодарского Крымска ранее спасла жизнь котенку. Потерявшая собственное потомство, она начала кормить малыша молоком.

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Все новости / Политика / Лукашенко чуть не завел щенка по кличке Федор
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