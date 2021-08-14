В Ярославле скончался известный журналист Юрий Барышев

Ярославль, 14 августа. Известный журналист и фотограф Юрий Барышев скончался от коронавируса в возрасте 84 лет в Ярославле. Об этом сообщила его близкая подруга Елена Колбешина.

Фотограф начал плохо себя чувствовать 24 июля. Всю свою жизнь Барышев посвятил фотографии. Журналист снимал репортажи из разных регионов, включая горячие точки.

«Он жаловался, а я даже не обратила внимания. 29 июля сама загремела в больницу с ковидом, сказав, что он меня заразил. Мы посмеялись. И вот», — отмечает Колбешина.

Барышев трижды получал премию Л. Н. Трефолева. Последние годы он занимался обучением студентов фотожурналистике в Ярославском государственном педагогическом университете имени Ушинского. Ученики очень любили его и отмечали неиссякаемый позитив журналиста. Местные жители прозвали фотографа легендой Ярославля.

Ранее сообщалось, что от коронавируса умер актер «Ленфильма» Анатолий Рудаков. Артист немного не дожил до своего 71-го дня рождения.