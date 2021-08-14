Семьи погибших при крушении Ми-8 на Камчатке получат от авиакомпании по миллиону рублей

Петропавловск-Камчатский, 14 августа. Авиакомпания «Витязь-Аэро» выплатит по миллиону рублей семьям, чьи родные погибли в авиакатастрофе на Камчатке. Об этом сообщил губернатор края Владимир Солодов.

Ранее, 12 августа, вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро» потерпел крушение в Кроноцком заповеднике на Камчатке. Воздушное судно упало в Курильское озеро. На борту находились 16 человек. Восемь из них удалось спасти.

«Дополнительно к 2 млн рублей, которые положены родственникам погибших в соответствии со страховыми условиями, будет выплачено по 1 млн рублей. Родственники могут обращаться непосредственно в авиакомпанию», — сказал губернатор.

На месте происшествия работают спасатели и военные водолазы. Им удалось поднять со дна озера тела троих человек.