Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 августа 15:25
15:19
Россия
Казанская пенсионерка сообщила о ножевом ранении от коллекторов из-за долга
15:10
Спорт
Чемпион мира по футболу Варан подписал контракт с «Манчестер Юнайтед»
15:07
Общество
Курортная столица Крыма Ялта празднует День города
15:07
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер спровоцировала слухи о беременности
15:07
Происшествия
Пострадавший от рук петербургского инженера мальчик находится в реанимации
15:05
Армия
Экипажи женщин-летчиц будут служить в ВКС РФ
15:01
Общество
Президент России призвал максимально сохранить лесные богатства
15:01
Общество
Владимир Путин поручил продумать процесс восстановления пострадавших домов в зонах ЧС
14:56
Общество
Приемная дочь Эминема попросила называть ее мужским именем
14:56
Общество
Путин потребовал обеспечить безопасность детей в зонах стихийных бедствий
Все новости

Семьи погибших при крушении Ми-8 на Камчатке получат от авиакомпании по миллиону рублей

  /   Обновлено: 14 августа 2021 14:50
Происшествия
Семьи погибших при крушении Ми-8 на Камчатке получат от авиакомпании по миллиону рублей
Федеральное агентство новостей

Петропавловск-Камчатский, 14 августа. Авиакомпания «Витязь-Аэро» выплатит по миллиону рублей семьям, чьи родные погибли в авиакатастрофе на Камчатке. Об этом сообщил губернатор края Владимир Солодов.

Ранее, 12 августа, вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро» потерпел крушение в Кроноцком заповеднике на Камчатке. Воздушное судно упало в Курильское озеро. На борту находились 16 человек. Восемь из них удалось спасти.

«Дополнительно к 2 млн рублей, которые положены родственникам погибших в соответствии со страховыми условиями, будет выплачено по 1 млн рублей. Родственники могут обращаться непосредственно в авиакомпанию», — сказал губернатор.

На месте происшествия работают спасатели и военные водолазы. Им удалось поднять со дна озера тела троих человек.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Семьи погибших при крушении Ми-8 на Камчатке получат от авиакомпании по миллиону рублей
россия авиакатастрофа выплаты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru