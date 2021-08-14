Подозреваемая в убийстве сына жительница Самары расплакалась в суде

Самара, 14 августа. Арестованная мать Елена Лаврова заплакала в зале суда. Женщину подозревают в убийстве собственного ребенка в Самаре.

Самарчанка выступила с речью в ходе заседания. По версии следствия, подозреваемая оставила детей одних в квартире на четыре дня. Они могли просидеть дома без еды и воды, что, возможно, и привело к смерти годовалого ребенка.

«Я осознавала, что делаю. Не знаю, что еще сказать», — подчеркнула Лаврова.

Младший сын на момент смерти находился в кресле в зафиксированном состоянии. В отношении женщины завели дело по статье «Убийство малолетнего лица».