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Подозреваемая в убийстве сына жительница Самары расплакалась в суде

  /   Обновлено: 14 августа 2021 14:07
Происшествия
Подозреваемая в убийстве сына жительница Самары расплакалась в суде
nk-online.ru

Самара, 14 августа. Арестованная мать Елена Лаврова заплакала в зале суда. Женщину подозревают в убийстве собственного ребенка в Самаре.

Самарчанка выступила с речью в ходе заседания. По версии следствия, подозреваемая оставила детей одних в квартире на четыре дня. Они могли просидеть дома без еды и воды, что, возможно, и привело к смерти годовалого ребенка.

«Я осознавала, что делаю. Не знаю, что еще сказать», — подчеркнула Лаврова.

Младший сын на момент смерти находился в кресле в зафиксированном состоянии. В отношении женщины завели дело по статье «Убийство малолетнего лица».

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