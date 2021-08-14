Михаил Погребинский: Зеленский сладит с обвиняющими его в капитуляции националистами

Известный украинский политолог Михаил Погребинский заявил ФАН, что президент страны Владимир Зеленский сумеет справиться с националистами, обвиняющими его в «капитуляции».

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии в эксклюзивном интервью прокомментировал намерение ветеранов боевых действий в Донбассе прийти в субботу к Офису президента в Киеве и заставить Зеленского отказаться от «сдачи национальных интересов Украины».

«Сейчас их активность, скорее всего, связана с тем, что надо как бы обозначить свое присутствие накануне приезда Ангелы Меркель, — отметил Погребинский. — Националисты подозревают, что канцлер Германии хочет заставить Украину имплементировать свое законодательство в «формулу Штайнмайера».

Поэтому, по словам собеседника ФАН, они требуют от главы государства ни в чем не уступать.

«Данная акция должна показать, что вот они есть и готовы к активности, — пояснил политолог. — При этом часть из них как бы ищет способы перейти на финансирование Офисом президента. Ранее они получали деньги от бывшего министра внутренних дел (Арсена Авакова. — Прим. ФАН). А теперь его нет, поэтому и ищут «крышу» в виде Офиса президента. Какого-то единого порыва нет, но в любом случае они будут пугать президента».

До силового захвата власти, очередного «майдана», дело вряд ли дойдет, уверен Погребинский.

«Для этого нужны или какая-то экстраординарная ситуация, или какая-то очень уж грубая ошибка Зеленского, — подчеркнул он. — Таких лично я не вижу. Президент ведет себя так, чтобы особо националистов не раздражать. С другой стороны, он имеет полный контроль над силовыми структурами. Силовики, я думаю, вполне в состоянии справиться с активностью нескольких тысяч и даже больше людей».

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

На данный на Украине нет явно выраженного недовольства им со стороны людей, не именно националистов, а самых обычных жителей страны, сказал собеседник ФАН.

«Вот когда станет понятно, что под Зеленским зашатался трон, тогда могут и силовики отказать ему в поддержке, — отметил политолог. — Пока он довольно прочно сидит на своем месте. И силовики будут выполнять все указания президента и не допустят опасных для него ситуаций».

Накануне стало известно, что днем в субботу, 14 августа, националистически настроенные ветераны боевых действий в Донбассе планируют прийти к Офису президента в Киеве и наглядно показать ему, что «капитуляция не пройдет».

До этого ветеранские организации выпустили совместное заявление, в котором обвинили Владимира Зеленского в попытках «сдать национальные интересы Украины». По их информации, Офис президента якобы совсем скоро инициирует его встречу с российским лидером Владимиром Путиным, где подпишет «формулу Штайнмайера». То есть одобрит «легализацию пророссийских боевиков».

Главный лозунг тех, кто придет на улицу Банковую, звучит так: «Не позволим подписать капитуляцию».

Ранее Михаил Погребинский рассказал, почему Владимир Зеленский испытывает неприязнь к украинскому политику, главе политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», Виктору Медведчуку.