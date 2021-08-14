Диетолог Гинзбург объяснил причины опасности меда для организма

Москва, 14 августа. Мед может быть вреден для пациентов с сахарным диабетом, лишним весом и артериосклерозом, что объясняется его составом.

Употребление меда не всегда несет пользу для организма, а для некоторых людей он может быть опасным. Об этом в беседе с Агентством городских новостей «Москва» рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По словам медицинского специалиста, мед вреден при частом употреблении. В день можно есть не больше одной чайной ложки этого лакомства. Его отрицательное влияние на организм связано с высоким содержанием сахара. Это приводит к нарушению обмена веществ, а также способствует ускорению развития старческих заболеваний.

Однако мед не является исключительно вредным продуктом. Гинзбург советует есть его во время простуды, так как в нем содержится небольшое количество необходимых организму витаминов и биоактивных веществ.

Как сообщалось ранее, мед необходимо хранить в правильных условиях. При охлаждении в холодильнике он становится слишком густым, что связано с особенностями его кристаллизации.