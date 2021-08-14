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В США рассказали об опасности для Аляски и Гавайев со стороны ВКС России
Армия
В США рассказали об опасности для Аляски и Гавайев со стороны ВКС России
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 14 августа. Воздушно-космические силы России могут угрожать США на Аляске и Гавайских островах. Такое мнение выразили американские аналитики.

Обозреватель издания 19FortyFive Питер Сичиу в своем материале пишет, что Россия начала реализовывать любопытную масштабную программу по модернизации своего авиапарка. Как передает «ПолитРоссия», на вооружение российской армии поступят более 200 модернизированных самолетов с обновленной авионикой, системами вооружения и другим современным оборудованием.

Эксперт отмечает, что до конца 2021 года ВКС РФ должны получить более 60 новых самолетов, включая перспективные многоцелевые истребители Су-30СМ, Су-35С и Су-57, а также истребители-бомбардировщики Су-34 и тяжелые транспортники Ил-76МД90А. Сичиу указывает, что Москва не может перегнать НАТО по количеству воздушных судов, однако их возможности позволяют не только эффективно защищать российские рубежи, но и нести опасность стратегически важным регионам США.

«В некоторых случаях они способны расправить крылья и доказать, что могут достичь американских территориальных вод вблизи Аляски и Гавайев», — заключил аналитик.

Ранее сообщалось, что Сичиу указал на общую черту Су-57 и американского F-35. По его словам, в российском истребителе реализована стелс-технология и предусмотрена возможность достижения крейсерской сверхзвуковой скорости. Также начальник военной академии Генштаба ВС РФ Владимир Зарудницкий рассказал о разработке для ВКС новых вооружений, передает телеканал «360».

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