Москва, 14 августа. Европейский союз не снимет с России ограничительные меры, если Киев не станет выполнять Минские соглашения.

Таким образом доцент кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Павел Каневский прокомментировал слова экс-депутата Рады Евгения Мураева о возможной отмене европейских санкций против Москвы.

Политолог назвал заявление киевского политика странным. По его словам, санкционный режим «напрямую завязан на роли России» в урегулировании ситуации на юго-востоке Украины.

« То, что Киев не выполняет Минские соглашения, не означает автоматического снятия санкций с России. Этого не следует из текста ни Минских соглашений, ни санкционных законов», — сказал он.

Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предположил, что ЕС может отменить санкции против России, потому что президент Украины Владимир Зеленский не выполнил ряд важных условий. Например, он не провел конституционную реформу и не принял закон об особом статусе Донбасса.