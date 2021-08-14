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Отец Началовой рассказал, как ее дочь перенесла смерть певицы
Общество
Отец Началовой рассказал, как ее дочь перенесла смерть певицы
facebook.com  /  Юлия Началова

Москва, 14 августа. Отец покойной певицы Юлии Началовой Виктор вспомнил о реакции своей внучки Веры Алдониной на смерть матери. Он рассказал, что девочка долго скрывала свое состояние.

Известная российская исполнительница умерла в марте 2019 года от заражения крови и острой сердечной недостаточности в больнице. Долгое время близкие были рядом с палатой родного человека, надеясь на лучшее. По воспоминаниям Виктора Началова, стоя вместе со всеми 13-летняя внучка не проронила ни слезинки, узнав о смерти мамы.

«Вера видела, как мы мучаемся и старалась при нас не плакать, чтобы еще больше не травмировать. Она уже на второй день попросилась в школу», — рассказал отец артистки в интервью для издания «Караван историй».

Спустя годы мужчина и его супруга не могут смириться с утратой, передает «360». Он рассказал, что, даже находясь в тяжелом состоянии на больничной койке, Юлия Началова не теряла оптимизма и строила планы на будущее. Ухудшение наступило резко, и она буквально сгорела за пару дней, несмотря на все усилия медиков.

Ранее известный артист Родион Газманов развеял слухи о романе с Началовой. В эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» он рассказал о тесной дружбе с артисткой, которая началась еще во время школьных лет.

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