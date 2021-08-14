Китайский блогер назвал лучшие уличные блюда и напитки в России

Москва, 14 августа. Блогер из Китая, побывавший в России, поделился, какая уличная еда и напитки ему понравились больше всего. Об этом он рассказал на портале WeChat.

По словам блогера, больше всего ему запомнилась шаурма, которая считается традиционным блюдом стран Ближнего Востока. Однако оно также пользуется большой популярностью среди россиян. По мнению китайца, мясо идеально сочетается с лепешкой, овощами и различными соусами.

Блогер также отметил, что ему очень запомнились блины. Он был удивлен их нежным вкусом и запахом, который напомнил ему свежее молоко.

Несмотря на популярность плова в Китае, гурман считает, что пробовать это блюдо следует именно при посещении России. Он подчеркнул, что в качестве напитков стоит выбрать квас. Мужчина назвал его «славянским прохладительным напитком», который имеет приятный кисловато-сладкий вкус. Как сообщил блогер, его следует сочетать с шашлыком, который россияне едят буквально круглый год.

Для десерта китаец рекомендовал российское мороженое. Этот продукт приятно тает во рту.

«Сладкоежкам обязательно стоит попробовать!» – написал автор.

При посещении Петербурга блогер обратил внимание на пышки, а в Туле и Казани он попробовал пряники и чак-чак.

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