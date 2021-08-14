Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 августа 13:56
13:53
Происшествия
Подозреваемая в убийстве сына жительница Самары расплакалась в суде
13:53
ФАН-ТВ
Талибы казнили 15 человек. События дня
13:50
Общество
Диетолог Гинзбург объяснил причины опасности меда для организма
13:46
Экономика
Экономист Десятниченко назвала лучший способ вложить миллион рублей
13:45
Происшествия
В Петербурге инженер поругался с мальчиком и бросил его на асфальт
13:42
Армия
В США рассказали об опасности для Аляски и Гавайев со стороны ВКС России
13:38
Политика
Политолог Каневский ответил на возможную отмену европейских санкций против России
13:37
Общество
Отец Началовой рассказал, как ее дочь перенесла смерть певицы
13:31
Общество
Китайский блогер назвал лучшие уличные блюда и напитки в России
13:31
Происшествия
Спасатели ведут поиски 19 человек после затопления шахты в Китае
Все новости

Китайский блогер назвал лучшие уличные блюда и напитки в России
Общество
Китайский блогер назвал лучшие уличные блюда и напитки в России
pixabay.com

Москва, 14 августа. Блогер из Китая, побывавший в России, поделился, какая уличная еда и напитки ему понравились больше всего. Об этом он рассказал на портале WeChat.

По словам блогера, больше всего ему запомнилась шаурма, которая считается традиционным блюдом стран Ближнего Востока. Однако оно также пользуется большой популярностью среди россиян. По мнению китайца, мясо идеально сочетается с лепешкой, овощами и различными соусами.

Блогер также отметил, что ему очень запомнились блины. Он был удивлен их нежным вкусом и запахом, который напомнил ему свежее молоко.

Несмотря на популярность плова в Китае, гурман считает, что пробовать это блюдо следует именно при посещении России. Он подчеркнул, что в качестве напитков стоит выбрать квас. Мужчина назвал его «славянским прохладительным напитком», который имеет приятный кисловато-сладкий вкус. Как сообщил блогер, его следует сочетать с шашлыком, который россияне едят буквально круглый год.

Для десерта китаец рекомендовал российское мороженое. Этот продукт приятно тает во рту.

«Сладкоежкам обязательно стоит попробовать!» – написал автор.

При посещении Петербурга блогер обратил внимание на пышки, а в Туле и Казани он попробовал пряники и чак-чак.

Как ранее сообщалось, российская пенсионерка поразила своей смекалкой соседа-американца. Женщина спасла своего соседа в критической для него ситуации.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Китайский блогер назвал лучшие уличные блюда и напитки в России
россия еда китаец блюда
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru