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Спасатели ведут поиски 19 человек после затопления шахты в Китае
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Спасатели ведут поиски 19 человек после затопления шахты в Китае

  /   Обновлено: 14 августа 2021 13:40
Происшествия
Спасатели ведут поиски 19 человек после затопления шахты в Китае
Global Look Press  /  Israel Chavez / ZUMAPRESS.com

Пекин, 14 августа. По меньшей мере один человек погиб, еще 19 остаются под завалами после инцидента с затоплением угольной шахты на территории китайской провинции Цинхай.

Как сообщает Центральное телевидение Китая, все произошло на северо-западе страны в 12:10 по местному времени (07:10 по московскому времени) на объекте, находящемся в уезде Гангца. При обрушении породы внутри шахты находились более 20 человек. Одного из них удалось извлечь на поверхность. Его состояние оценивается как тяжелое.

В настоящее время на объекте ведутся поисково-спасательные работы. Специалисты уточняют причины и обстоятельства случившегося.

Ранее в результате обвала на горной дороге в Индии погибли по меньшей мере девять туристов.

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