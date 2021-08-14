Спасатели ведут поиски 19 человек после затопления шахты в Китае

Пекин, 14 августа. По меньшей мере один человек погиб, еще 19 остаются под завалами после инцидента с затоплением угольной шахты на территории китайской провинции Цинхай.

Как сообщает Центральное телевидение Китая, все произошло на северо-западе страны в 12:10 по местному времени (07:10 по московскому времени) на объекте, находящемся в уезде Гангца. При обрушении породы внутри шахты находились более 20 человек. Одного из них удалось извлечь на поверхность. Его состояние оценивается как тяжелое.

В настоящее время на объекте ведутся поисково-спасательные работы. Специалисты уточняют причины и обстоятельства случившегося.

Ранее в результате обвала на горной дороге в Индии погибли по меньшей мере девять туристов.