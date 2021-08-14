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Мотострелки ВС РФ уничтожили силы «противника» в Северной Осетии
Армия
Мотострелки ВС РФ уничтожили силы «противника» в Северной Осетии
wikimedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 3.0

Ростов-на-Дону, 14 августа. Подразделения Южного военного округа провели тактические маневры в горах Северного Кавказа, сообщили в пресс-службе ЮВО.

Бойцы 58-й общевойсковой армии ЮВО отработали действия по блокированию и ликвидации группы условного противника в Северной Осетии. Военнослужащие выполнили нормативы по оборудованию огневых позиций, проведению разведки и мобильной обороне. Личный состав в дальнейшем уничтожил заминированный автотранспорт и ударные беспилотники «неприятеля». Условия маневров были приближены к боевым.

Военнослужащие ВС РФ ранее во время совместных учений с китайскими военными отработали ликвидацию условных террористов. Министр обороны России Сергей Шойгу также заявил о необходимости создания профессиональной армии из служащих по контракту, пишет телеканал «360».

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