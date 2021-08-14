Мотострелки ВС РФ уничтожили силы «противника» в Северной Осетии

Ростов-на-Дону, 14 августа. Подразделения Южного военного округа провели тактические маневры в горах Северного Кавказа, сообщили в пресс-службе ЮВО.

Бойцы 58-й общевойсковой армии ЮВО отработали действия по блокированию и ликвидации группы условного противника в Северной Осетии. Военнослужащие выполнили нормативы по оборудованию огневых позиций, проведению разведки и мобильной обороне. Личный состав в дальнейшем уничтожил заминированный автотранспорт и ударные беспилотники «неприятеля». Условия маневров были приближены к боевым.

Военнослужащие ВС РФ ранее во время совместных учений с китайскими военными отработали ликвидацию условных террористов. Министр обороны России Сергей Шойгу также заявил о необходимости создания профессиональной армии из служащих по контракту, пишет телеканал «360».