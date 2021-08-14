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Подразделения ВС РФ отработали ликвидацию условного противника на учениях в Приморье
Армия
Подразделения ВС РФ отработали ликвидацию условного противника на учениях в Приморье
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 14 августа. Вооруженные силы России завершили масштабные учения в Приморском крае, которые прошли при участии более тысячи военных и 300 единиц техники.

В рамках тренировочных мероприятий были задействованы танковые и артиллерийские подразделения, а также боевая авиация. Военные успешно поразили бронетехнику и командные пункты условного противника.

Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил России совместно с китайскими военными ликвидировали условную группу террористов в рамках учений «Взаимодействие-2021». Военные нанесли удар комбинированным огнем из стрелкового оружия, орудий бронетехники и различных ракетных комплексов.

Кроме того, по данным телеканала «360», штурмовик Су-25 ВКС РФ принял участие в военных учениях на афганской границе. Он обеспечил огневую поддержку мотострелковых и танковых подразделений.

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