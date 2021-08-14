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Рейнольдс и Пэрис Хилтон эмоционально поздравили Бритни с освобождением

  /   Обновлено: 14 августа 2021 13:25
Шоу-бизнес
Рейнольдс и Пэрис Хилтон эмоционально поздравили Бритни с освобождением
instagram.com  /  @britneyspears

Лос-Анджелес, 14 августа. Американская поп-принцесса Бритни Спирс освободилась из-под опеки отца. С радостным событием известную исполнительницу поздравили многие голливудские звезды.

Звезда спустя 13 лет контроля обрела долгожданную независимость. К радости многомиллионной армии поклонников звезды подключились и известные личности. Все вместе они активно продвигают движение #FreeBritney.

Одной из первых на событие отреагировала известная светская львица Пэрис Хилтон. Она поздравила артистку с первыми шагами на пути к долгожданной свободе.

«Я так рада услышать эту новость. Это давно нужно было сделать, но я так счастлива, что Бритни наконец на пути к свободе», — сообщила Хилтон в своем Twitter-аккаунте.

Певица Шер подчеркнула, что не представляет себя счастливее, чем в моменте, когда узнала эту новость. Голливудский актер Райан Рейнольдс тоже не остался в стороне. Одной публикацией в Сети он решил объединить радостную новость за коллегу и рекламу своего нового фильма «Главный герой». На официальном постере блокбастера персонаж актера стоит с розовым флагом, который призывает дать Бритни Спирс свободу.

Ранее в Сети стало известно, что отец американской поп-дивы лично принял решение освободить дочь из-под своей опеки. Американские СМИ отмечают, что Джеймс Спирс подал соответствующее ходатайство в суд. Он отметил, что устал от публичного противостояния с дочерью, сообщает телеканал "360".

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Все новости / Шоу-бизнес / Рейнольдс и Пэрис Хилтон эмоционально поздравили Бритни с освобождением
Бритни Спирс шер рейнольдс перис хилтон
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