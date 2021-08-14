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Правозащитники потребовали от Байдена выполнить обещания и впустить мигрантов в США
США
Правозащитники потребовали от Байдена выполнить обещания и впустить мигрантов в США
Global Look Press  /  Stringer / dpa

Вашингтон, 14 августа. Более 100 правозащитных организаций, выступающих за права мигрантов, обратились с открытым письмом к президенту США с требованием устранить юридические препятствия для въезда беженцев в страну.

В своем обращении правозащитники раскритиковали Джо Байдена за нежелание выполнять свои предвыборные обещания и открыть границы США для мигрантов. По их мнению, Байден в вопросе миграции во многом продолжает следовать политике своего предшественника Дональда Трампа, который боролся с миграцией в Соединенные Штаты.

По мнению промигрантских организаций, основным препятствием на пути беженцев в США является принятое при Трампе постановление, известное как «раздел 42», которое позволяет миграционным службам выдворять из США беженцев, которые незаконно переходят границу Соединенных Штатов.

Активисты требуют у Белого дома отменить действие этого законодательного акта, который ограничивает возможности мигрантов попасть на территорию США.

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Федеральное агентство новостей  / 

В свою очередь представители Республиканской партии жестко критикуют президента Байдена и его администрацию за неспособность обеспечить безопасность южных границ страны, где разыгрался острый миграционный кризис.

Государственная пограничная служба США сообщает, что количество мигрантов, которые были задержаны во время незаконного пересечения границы Соединенных Штатов, бьет 20-летние рекорды. Центры временного содержания переполнены, в то время как к границе с Мексикой прибывают все новые караваны беженцев.

Администрация Белого дома настаивает, что действие «раздела 42» необходимо для предотвращения скопления людей в лагерях для беженцев в условиях пандемии. Чиновники направили подписантам открытого письма рекомендации, которые были выработаны Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в которых говорится о целесообразности применения положений, указанных в спорном нормативном акте.

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил в четверг, что Соединенные Штаты расширят систему онлайн-регистрации для просителей убежища в надежде, что мигранты будут подавать заявления удаленно.

В то же время на прошлой неделе правительство начало переправлять некоторых мигрантов из Центральной Америки и Мексики, арестованных на границе США, в южную Мексику. В письме Байдену правозащитные группы заявили, что они «серьезно обеспокоены» этими рейсами и сообщениями о том, что мигрантов затем доставили автобусом в отдаленную часть Гватемалы.

«Это абсолютно противоречит тому, что администрация Байдена сказала, что они собирались сделать», — говорит исполнительный директор Национального центра иммиграционного права в Лос-Анджелесе Мариелена Хинкапе.

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сша миграционный кризис
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