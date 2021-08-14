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Цены на газ в ЕС ударят по карманам жителей Риги

  /   Обновлено: 14 августа 2021 13:22
Экономика
Цены на газ в ЕС ударят по карманам жителей Риги
pixabay.com

Рига, 14 августа. Стоимость теплоэнергии для литовцев может резко подскочить почти на треть из-за общего подорожания газа в Евросоюзе.

Тарифы на теплоэнергию вырастут на 26,6%, начиная с 1 сентября. Нынешняя стоимость в 45,27 евро за мегаватт-час может повыситься до 57,31 евро.

Специалисты связывают будущее повышение тарифов с повышением котировок газа на европейских биржах. Концерн AS Latvenergo, который является главным поставщиком тепла в Латвии, уже объявил о будущем повышении стоимости. Ожидается, что другие поставщики последуют их примеру. Жителям Риги советуют пересмотреть свой привычный температурный режим и снизить расход тепла в многоквартирных домах.

Цены в ЕС на голубое топливо подскочили из-за дефицита поставок на региональный рынок. Другие стимулы, действующие на европейском рынке, описал политолог Константин Симонов.

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Латвия газ рига цены теплоэнергия
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