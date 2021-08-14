Мать Бритни Спирс отреагировала на освобождение дочери от опеки

Лос-Анджелес, 14 августа. Решение бизнесмена Джеймса Спирса добровольно отказаться от опеки над певицей Бритни Спирс обрадовало мать звезды Линн Спирс. Об этом сообщил ее адвокат в интервью с журналистами.

Американская поп-звезда Бритни Спирс неожиданно получила свободу после затяжного судебного процесса против своего отца Джеймса Спирса. Бизнесмен согласился отказаться от опеки над дочерью, несмотря на победу в суде Лос-Анджелеса. Первая победа Бритни Спирс против отца обрадовала мать звезды Линн Спирс. О реакции экс-жены Джеймса Спирса сообщает издание E!News со ссылкой на адвоката.

«Она рада, что Джейми согласился уйти в отставку. Линн вступила в борьбу за опекунство, чтобы защитить свою дочь, почти три года назад. Она выполнила то, что давно намеревалась сделать. Дальнейших комментариев не будет», — сообщил адвокат.

По словам экс-опекуна певицы, он согласился на уступки, так как опасался, что публичный скандал может нанести вред Бритни Спирс. По слова адвоката Джеймса Спирса, тот направил заявление в суд Лос-Анджелеса, где попросил освободить его от обязанностей по опеке над дочерью, чтобы защитить ее интересы, как сообщает издание «Вечерняя Москва» со ссылкой на Variety.