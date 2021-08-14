Журавко высмеял закон об украинском языке, которому не подчиняются телеканалы страны

Херсон, 14 августа. Самые рейтинговые каналы Украины активно транслируют контент на русском языке, наплевав на законы страны, заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Как пишет бывший нардеп, Украину постигла очередная «мовна зрада» — на пяти самых популярных телеканалах страны большинство сериалов показывают на русском языке, что является нарушением. Журавко напомнил, что студия «Квртал 95», сооснователем которой является президент Украины Владимир Зеленский, тоже производит контент исключительно на русском, игнорируя законы. Сам Зеленский же ратует за тотальную украинизацию, иронично отметил Журавко.

«Понятно, что после такого украинский шпрехенфюрер начнет проводить репрессии, которые чудом не коснутся одну вышеупомянутую студию», — написал бывший нардеп в Telegram-канале.

Ранее Журавко заявил, что причина провала Зеленского в том, что он фактически предал людей, благодаря поддержке которых пришел к власти. Что касается сравнения с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, то по части управленческих навыков Зеленский выглядит даже хуже, чем его одиозный предшественник, а ни одного из своих предвыборных обещаний комик не выполнил, заключил экс-депутат Рады.