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Российская пенсионерка поразила своей смекалкой соседа-американца

  /   Обновлено: 14 августа 2021 13:21
Общество
Российская пенсионерка поразила своей смекалкой соседа-американца
pixabay.com  /  PublicDomainPictures

Москва, 14 августа. Пенсионерка спасла своего соседа из США в критической для него ситуации. Женщина помогла горе-сантехнику заменить сломанную лейку в душевой.

Об этой истории поведал на своем дзен-канале российский блогер. В квартиру по соседству с его родителями заехал молодой американец. Парень поселился в России на полгода по волонтерской программе. По словам автора блога, его мама решила помочь новому соседу с переездом.

«Молодой еще, лет 25-ти. Приехал на полгода по волонтерской программе. Родители, видимо, думая о том, как мы первое время обживались в Америке, решили взять его под крыло», — пишет блогер.

Впервые россиянка пришла на помощь, когда у молодого человека сломался встроенный душ. Сначала парень решил нанять специалиста для починки, но не один из тех, кому он звонил приехать не смог, а ремонт требовался срочно. Тогда американец зашел к соседям попросить контакт, рассказывает в своем посте мужчина. Телефон сантехника, конечно, у пенсионерки был, но мастер готов был приехать только через неделю.

Женщине стало жаль американца, и она решила лично посмотреть, что же там сломалось. Оказалась поломка совсем несерьезная — из строя вышел душевой шланг. Модель простая, можно купить и установить самостоятельно, отмечает автор.

«Американец поверить не мог, что пожилая соседка может сделать это лично. Даже осторожно поинтересовался, есть ли у нее лицензия на сантехнические работы. Мама тоже впала в ступор – какая еще лицензия для бытовых мелочей?!» — рассказывает мужчина.

Кроме того, как-то раз, американец решил искать мастеров, чтобы заменить перегоревшие лампочки и прибить настенные полки. Добрые соседи и тут пришли на помощь. А парень стал все чаще обращаться за советом. Привычные для любого россиянина решения поражали его. Например, то, что окно можно использовать вместо холодильника, а сковородку или духовку, если сломается тостер.

«Все это такие мелочи, но для американского соседа они стали открытием. Как он сказал маме: «Вы умеете смотреть на вещи по-другому, русские нигде не пропадут». Черта для него одновременно завидная и пугающая. Не привыкли граждане США отступать от норм и стандартов», — пояснил блогер.

Ранее американец Джейкоб рассказал, как готовил малиновое варенье со своей девушкой из сибирской глубинки. Десерт понравился мужчине, который после дегустации даже пожалел, что не пробовал его раньше.

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американец в россии
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