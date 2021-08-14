ФАН публикует кадры с места столкновения автобуса и грузовика под Владимиром

Владимир, 14 августа. Авария с участием туристического автобуса и грузового автомобиля произошла на автодороге в Александровском районе Владимирской области.

По предварительным данным, пассажирский автобус, следовавший из Вологды в Москву, столкнулся с большегрузом MAN, двигавшемся впереди в попутном направлении. Происшествие случилось на 97-м километре федеральной трассы М-8 «Холмогоры», сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Федеральное агентство новостей /

В результате ДТП 22 человека получили различные травмы. Их госпитализировали в Александровскую центральную районную больницу. У шестерых пострадавших медики диагностировали черепно-мозговые травмы, ушибы, ссадины и различные переломы.

Федеральное агентство новостей /

Остальные пассажиры доставлены в пункт временного размещения, расположенный в кафе «Успех». Они обеспечены необходимыми медикаментами, водой и продуктами.

Федеральное агентство новостей /

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Они устанавливают обстоятельства ДТП, а также устраняют последствия аварии.