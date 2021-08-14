Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 августа 13:55
13:53
Происшествия
Подозреваемая в убийстве сына жительница Самары расплакалась в суде
13:53
ФАН-ТВ
Талибы казнили 15 человек. События дня
13:50
Общество
Диетолог Гинзбург объяснил причины опасности меда для организма
13:46
Экономика
Экономист Десятниченко назвала лучший способ вложить миллион рублей
13:45
Происшествия
В Петербурге инженер поругался с мальчиком и бросил его на асфальт
13:42
Армия
В США рассказали об опасности для Аляски и Гавайев со стороны ВКС России
13:38
Политика
Политолог Каневский ответил на возможную отмену европейских санкций против России
13:37
Общество
Отец Началовой рассказал, как ее дочь перенесла смерть певицы
13:31
Общество
Китайский блогер назвал лучшие уличные блюда и напитки в России
13:31
Происшествия
Спасатели ведут поиски 19 человек после затопления шахты в Китае
Все новости

ФАН публикует кадры с места столкновения автобуса и грузовика под Владимиром

  /   Обновлено: 14 августа 2021 13:44
Происшествия
ФАН публикует кадры с места столкновения автобуса и грузовика под Владимиром
Федеральное агентство новостей

Владимир, 14 августа. Авария с участием туристического автобуса и грузового автомобиля произошла на автодороге в Александровском районе Владимирской области.

По предварительным данным, пассажирский автобус, следовавший из Вологды в Москву, столкнулся с большегрузом MAN, двигавшемся впереди в попутном направлении. Происшествие случилось на 97-м километре федеральной трассы М-8 «Холмогоры», сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

ФАН публикует кадры с места столкновения автобуса и грузовика под Владимиром
Федеральное агентство новостей  / 

В результате ДТП 22 человека получили различные травмы. Их госпитализировали в Александровскую центральную районную больницу. У шестерых пострадавших медики диагностировали черепно-мозговые травмы, ушибы, ссадины и различные переломы.

ФАН публикует кадры с места столкновения автобуса и грузовика под Владимиром
Федеральное агентство новостей  / 

Остальные пассажиры доставлены в пункт временного размещения, расположенный в кафе «Успех». Они обеспечены необходимыми медикаментами, водой и продуктами.

ФАН публикует кадры с места столкновения автобуса и грузовика под Владимиром
Федеральное агентство новостей  / 

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Они устанавливают обстоятельства ДТП, а также устраняют последствия аварии.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / ФАН публикует кадры с места столкновения автобуса и грузовика под Владимиром
дтп автобус пострадавшие владимирская область
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru