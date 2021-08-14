В Крыму активно обновляют старые и строят новые очистные сооружения

В Крыму активно работают над социально значимыми проектами. В настоящее время реализуется 24 объекта канализационных очистных сооружений, стоимость которых достигает 50,9 миллиарда рублей. На завершающий этап работ реконструкции глубоководного выпуска и очистных сооружений вышли в поселке Орджоникидзе (Феодосия) — объект готов на 70%.

«Проект реализуется в рамках ФЦП, его стоимость более 760 миллионов рублей. В августе 2020 года подрядная организация приступила к производству работ. Завершить строительство планируется к концу 2021 года. Для населенного пункта это очень значимый объект, он улучшает экологическую среду Черного моря и обеспечивает дополнительные 20 рабочих мест», — сообщил директор Феодосийского филиала ГУП РК «Вода Крыма» Андрей Чимпоеш.

Проектом предусмотрено строительство двух производственных зданий, административно-бытового корпуса с лабораторией, резервуара технического водоснабжения объемом пять тысяч кубометров, блока биологической очистки и доочистки, площадки складирования и разгрузки осадка с навесом, сливной станции, канализационной насосной станции, резервуара противопожарного запаса, трансформационной подстанции, локальных очистных сооружений и глубоководного выпуска протяженностью 777,7 метра.

Подобный проект реализуется в селе Дальнем под Севастополем. Работы по возведению канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 120 кубометров в сутки выполнены уже на 50%. Станция представляет собой блочно-модульное здание с установленным в нем технологическим оборудованием. Сейчас идет монтаж оборудования.

«Само технологическое решение подразумевает три основных вида очистки: грубая механическая, биологическая и обеззараживание стоков за счет бактерицидных ламп. Срок сдачи — конец текущего года», — сообщает первый заместитель директора департамента капитального строительства Игорь Ахмедов.

В Дальнем находится Крымская помологическая станция, занимающаяся изучением сортов плодовых и ягодных растений, поэтому главная задача станции — сохранение генетических ресурсов растений, необходимых для селекции. Цена контракта с подрядной организацией «ЭКОС» составляет 82,8 миллиона рублей.

«У нас имеются свои разработки, получены патенты по очистке: ершовые и дисковые фильтры, применение ламинарных биореакторов. На объекте представлены семь степеней очистки, позволяющих исключить загрязнение окружающей среды неочищенными водами и обеспечивающих очистку стоков до норм, предъявляемых при сбросе в водоемы», — рассказал главный инженер компании-подрядчика Александр Зименс.

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Сейчас реконструкция канализационных очистных сооружений ведется также в селе Орловка. Это связано с тем, что в Крыму и Севастополе, по словам главы Роспотребнадзора Светланы Радионовой, старые очистные сооружения исчерпали свой ресурс и требуют обновления. Также в регионе отсутствует очистка поверхностных стоков, в которые входят сбросы предприятий, ливневые и промышленные канализации, канализации ЖКХ.

Вместе с этим ведутся работы и в Коктебеле. Зимой этого года в поселке началось возведение канализационного коллектора и очистных сооружений. Правда, проект был запланирован еще в 2017 году. Однако строительство важного для Коктебеля инфраструктурного объекта продолжается по графику, а в некоторых случаях идет даже с опережением.

Кроме того, сакские очистные сооружения, строительство которых было начато в 2016 году по проекту ФЦП, будут запущены до конца текущего года. Первая очередь производственной мощностью в 15 тыс. кубометров стоков будет готова 1 декабря 2021 года.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что в Керчи придумали, как защитить город от возможных потопов. К 2024 году в 13 населенных пунктах повысят защищенность от негативного воздействия вод, а протяженность расчищенных участков русел рек составит 74,64 километра.