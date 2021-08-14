Транспортный прокурор Дроздецкий взял на контроль проверки по обращениям жителей ХМАО

Ханты-Мансийск, 14 августа. Глава Уральской транспортной прокуратуры Владимир Дроздецкий в ходе рабочей поездки в ХМАО узнал проблемы граждан и поручил провести по их жалобам проверки.

В рамках рабочего визита в Югру Дроздецкий провел встречу с гражданами в аэропортах г. Сургута, г. Ханты-Мансийска, на речном вокзале г. Ханты-Мансийска и в селах Сытомино, Зенково, Селиярово. Прокурору пожаловались на действия авиакомпаний, а также попросили изменить расписание рейсов речного транспорта согласно нуждам местного населения.

По каждому обращению транспортный прокурор поручил сургутским коллегам провести проверки. Все они были взяты Дроздецким под свой контроль. Данные о восстановлении прав и устранении нарушений позже опубликуют на Едином портале органов прокуратуры России и в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что воронежская прокуратура взяла на контроль расследование инцидента со взрывом в автобусе.