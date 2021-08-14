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Следователи возбудили уголовное дело после осквернения мемориала в Выборге

  /   Обновлено: 14 августа 2021 13:15
Происшествия
Следователи возбудили уголовное дело после осквернения мемориала в Выборге
perm.sledcom.ru  /  СУ СКР по Пермскому краю

Санкт-Петербург, 14 августа. Неустановленные лица повредили мемориальное сооружение в поселке Барышево Выборгского района. По данному факту возбудили уголовное дело.

Злоумышленники осквернили обелиск и надгробные таблички в месте захоронения бойцов 248-й отдельной истребительной противотанковой дивизии и 23-й армии, погибших в 1941-1944 годах.

После получения информации на место прибыла следственно-оперативная группа. В ходе осмотра было установлено, что на трех надгробиях имеются сквозные отверстия и исходящие от них трещины. По данному факту возбудили уголовное дело о повреждении воинских захоронений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

Несколько недель назад две пьяные школьницы осквернили памятник Герою России в Артеме.Они оборвали цветы на установленной рядом клумбе и справили нужду.

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