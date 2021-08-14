Следователи возбудили уголовное дело после осквернения мемориала в Выборге

Санкт-Петербург, 14 августа. Неустановленные лица повредили мемориальное сооружение в поселке Барышево Выборгского района. По данному факту возбудили уголовное дело.

Злоумышленники осквернили обелиск и надгробные таблички в месте захоронения бойцов 248-й отдельной истребительной противотанковой дивизии и 23-й армии, погибших в 1941-1944 годах.

После получения информации на место прибыла следственно-оперативная группа. В ходе осмотра было установлено, что на трех надгробиях имеются сквозные отверстия и исходящие от них трещины. По данному факту возбудили уголовное дело о повреждении воинских захоронений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

Несколько недель назад две пьяные школьницы осквернили памятник Герою России в Артеме.Они оборвали цветы на установленной рядом клумбе и справили нужду.